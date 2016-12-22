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В ЦБ заявили о риске ухода с рынка 19 страховых компаний до конца года
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В ЦБ заявили о риске ухода с рынка 19 страховых компаний до конца года
Финансы, 12:07
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В ЦБ заявили о риске ухода с рынка 19 страховых компаний до конца года

До конца 2017 года 19 страховых компаний находятся в зоне риска ухода со страхового рынка, сообщила начальник управления надзора за системно значимыми страховщиками департамента страхового рынка Банка России Анна Загорская на круглом столе «Актуальные вопросы надзора, контроля и регулирования в страховании», передает корреспондент РБК.

«На четвертый квартал 2017 года мы видим, что порядка 19 страховых организаций — это действующие на текущий момент страховые организации — находятся в зоне возможного риска ухода с рынка», — рассказала она.

Как пояснила Загорская, в отношении этих компаний действует либо план восстановления платежеспособности, либо предписания, и ЦБ оценивает достаточно высокую степень риска, что эти компании не смогут справиться с теми требованиями, которые накладываются действующим регулированием.

Представитель ЦБ отметила, что динамика сокращения количества страховых компаний замедлилась по сравнению с 2015–2016 годами. За третий квартал 2017 года с рынка ушли шесть страховых компаний, и на 17 октября на рынке работают 236 страховых компаний, уточнила Загорская.

Теги: Банк России , Страхование
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