В ГИБДД пообещали не устраивать засады на дорогах

Спикер Рады призвал митингующих разблокировать входы здания парламента

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Песков отказался обсуждать вопрос Навального на выборах фразой «темы нет»

Песков рассказал о наблюдении Кремля за протестами в Киеве

У входа в полицейский участок в шведском Хельсингборге произошел взрыв

Британский экс-министр стал главой совета директоров En+ в преддверии IPO

Московские электрички перейдут на зимнее расписание с 29 октября

СК начал проверку после отказа скорой помочь умирающему ребенку в Пензе

В аварии под Псковом погибла настоятельница монастыря

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В Ростове-на-Дону задержали активиста «Правого сектора»

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Японский истребитель ВВС загорелся при попытке взлета

Иракские войска захватили курдские районы в провинции Найнава

МЧС назвало причину пожара в доме престарелых в Иркутске

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Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Кокшенова

В Оренбургской области в результате ДТП с автобусом погибли три человека

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Правительство исключило из плана приватизации два фармацевтических завода

В Приморье поступили в обращение купюры номиналом 200 и 2000 руб.

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Глава МИД Катара обвинил Эр-Рияд в попытке свергнуть режим

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СМИ узнали о договоре не переманивать друг у друга шоу на российском ТВ

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Си Цзиньпин провозгласил 14 принципов «социализма с китайской спецификой»

Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к Associated Press о клевете

ЦРУ ошибочно считало доклад сената о пытках при допросах утерянным