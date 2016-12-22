У входа в полицейский участок в шведском Хельсингборге произошел взрыв

В ночь на среду, 18 октября, около входа в здание полицейского участка в городе Хельсингборге на юге шведской провинции Сконе прогремел сильный взрыв. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции.
Взрыв сильно повредил вход в здание полиции и близлежащие дома.
«Нападение на полицию — это не просто нападение на общество, это нападение на безопасность граждан, которых мы (сотрудники полиции) должны защитить. Это очень серьезно», — уточняется в сообщении.
Взрыв произошел в 00:20 мск, сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на пресс-секретаря полиции Анну Горанссон. Пострадавших нет. Каких-либо угроз накануне взрыва в полицию не поступало.
Взрывной волной вышибло 30–40 окон в здании напротив, заявил сотрудник спасательной службы Сконе.
На въездах в город выставлены блокпосты. Полиция устанавливает обстоятельства и виновника происшествия.