Московские электрички перейдут на зимнее расписание с 29 октября

С 29 октября поезда пригородного сообщения перейдут на зимнее расписание. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

В частности, изменятся некоторые маршруты поездов, а также периодичность их курсирования. Некоторые электрички полностью отменят на зиму. «Изменения коснутся графика движения электропоездов, которые дополнительно назначали весной и летом», — уточняется в сообщении.

С начала октября в Москве на зимнее расписание перешли автобусы коммерческих перевозчиков. Было увеличено количество рейсов для сокращения интервалов движения и времени ожидания автобусов в холодную погоду. Данное расписание будет действовать до мая.