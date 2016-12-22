В аварии под Псковом погибла настоятельница монастыря

В ДТП недалеко от деревни ​Подборовье на трассе Р-23 в Псковской области погибла настоятельница ​Творожковского Свято-Троицкого монастыря. Об этом сообщается в группе монастыря «ВКонтакте».

Уточняется, что также пострадали две монахини.

Как рассказал газете «Курьеръ. Псков — Великие Луки» штатный клирик храма Петра и Павла поселка Бежаницы Рафаил, настоятельница монастыря вместе с сестрами ехала на День ангела владыки Евсевия. «Выезжали поздно, потому что до последнего матушка, как я слышал, упорно не хотела ехать, словно предчувствовала беду. Но, исполняя послушание, все-таки собралась и поехала. Такая вот мученическая смерть», — отметил он.

Настоятельница руководила обителью с октября 2011 года.

ДТП в Псковской области с участием легкового автомобиля и маршрутного такси произошло 17 октября. В результате аварии один человек погиб, еще шестеро пострадали. По предварительной информации, водитель легковой машины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

