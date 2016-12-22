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МЧС назвало причину пожара в доме престарелых в Иркутске
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МЧС назвало причину пожара в доме престарелых в Иркутске
Общество, 09:14
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МЧС назвало причину пожара в доме престарелых в Иркутске

Причиной пожара в доме престарелых в Иркутске стало короткое замыкание. Об этом сообщает МЧС.

«Сотрудниками испытательной пожарной лаборатории было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме», — говорится в сообщении ведомства.

Площадь возгорания составила 10 кв. м.

Пожар в доме престарелых произошел утром 18 октября. При этом сама организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг на основе федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Источник агентства «РИА Новости» ранее сообщал, что двухэтажный частный дом использовался для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов.

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Как ранее рассказал замначальника городской службы пожаротушения Павел Белкин, пожилые люди находились в момент начала пожара на втором этаже. Спасатели эвакуировали их на балкон, а затем спускали оттуда на носилках.

​Всего из задымленных помещений спасатели МЧС эвакуировали 16 человек, пятеро были госпитализированы. Одновременно источники агентств «РИА Новости» и ТАСС в экстренных службах сообщили о 12 пострадавших из-за пожара.

Правоохранительные органы намерены провести проверку инцидента совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Теги: МЧС , Иркутск , Пожар , дом престарелых
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