Врачи рассказали о состоянии актера Михаила Кокшенова

Состояние актера Михаила Кокшенова, госпитализированного с подозрением на инсульт во вторник, оценивается как тяжелое. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу Первой градской больницы имени Н.И.Пирогова.

«Его состояние на утро тяжелое», — сказал собеседник агентства.

Михала Кокшенова госпитализировали с подозрением на инсульт в Городскую клиническую больницу №1 (Первая градская) в Москве во вторник, 17 октября. Актеру стало плохо на улице, прохожие вызвали ему скорую. В больнице его поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Позже дочь актера рассказала РБК, что диагноз инсульт в больнице подтвердился. «Состояние стабильно, он в сознании, дышит сам», — сказала она. Источник ТАСС сообщал, что его состояние при госпитализации оценивалось как «средней тяжести».

Михаил Кокшенов снимался в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Не может быть», «Спортлото 82», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», а также в сериалах «Воронины» и «Папины дочки». Как режиссер он работал над картинами «Русский бизнес», «Секрет фараона», «Феномен» и другими.