Правительство исключило из плана приватизации два фармацевтических завода

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении из прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы два столичных фармацевтических завода. Об этом говорится в распоряжении на сайте правительства России.

Речь идет о «Государственном заводе медицинских препаратов» и «Государственном химико-фармацевтическом заводе». Их планируют присоединить к ФГУП «Московский эндокринный завод», чтобы создать крупную «научно-производственную структуру» на российском фармацевтическом рынке.

«Целью консолидации активов двух предприятий является повышение конкурентоспособности и увеличение доли отечественной фармацевтической продукции на рынке», — указывается в распоряжении.

Документ был подготовлен Минэкономразвития России. Его рассмотрели и одобрили на заседании правительства 12 октября.

В начале октября заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб сообщил, что отечественные производители увеличили объемы поставок медикаментов для госнужд. Так, на 4,3% увеличилась доля российских производителей на рынке жизненно необходимых препаратов (с 28,7% до 32%). В онкологии этот показатель вырос на 9% (с 32% до 41%). Поставки лекарств больным редкими генетическими заболеваниями также поднялись на 5% (с 35% до 40%). Также поставки средств от туберкулеза выросли с 66% до 75,4%.

В понедельник, 16 октября, стало известно о планах «Ростеха» открыть серийное производство оборудования для маркировки лекарств. Об этом говорилось в пресс-релизе компании, поступившем в РБК. Таким образом «Ростех» намерен бороться с контрафактными лекарствами на рынке. Госкорпорация намерена вложить в производство €20 млн (более 1,3 млрд руб.).

В «Ростехе» также оценили экономию от локализации производства в России — 40% от стоимости зарубежных аналогов. Производство планируют запустить в декабре 2017 года. В 2018 году компания планирует поставить российских производителям до 1200 комплектов маркировочного оборудования.

