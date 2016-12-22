СМИ узнали о договоре не переманивать друг у друга шоу на российском ТВ

Российские телехолдинги достигли предварительной договоренности о защите брендов своих шоу от их ухода к конкурентам. 11 октября руководители «Первого канала», ВГТРК, «Газпром-медиа», «СТС медиа» и «Национальной медиа группы» (НМГ) провели встречу, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в трех холдингах.

«Если телеканал хочет показать повтор или продолжение российского сериала или шоу, ему необходимо предварительно заручиться согласием конкурирующей телекомпании, которая первой показала проект в эфире», — рассказали собеседники «Ведомостей». Таким образом компании хотят обезопасить собственные бренды от ухода к конкурентам.

В настоящее время продюсерские компании производят рейтинговый контент по заказу каналов, которые либо сразу выкупают права на программу или шоу, либо покупают несколько показов. В последнем случае спустя время права возвращаются производителю, и он может вновь торговаться с каналом или предложить проект конкурентам.

«Ведомости» подчеркивают, что раньше телекомпаниям удавалось контролировать производителей, однако теперь продюсерские компании «все чаще» уходят с готовыми материалами с одного телеканала на другой. Проблема защиты брендов обсуждалась телехолдингами несколько месяцев.

В ходе встречи руководители федеральных каналов отметили рост жесткой конкуренции со стороны тематических каналов, снижение темпов роста рекламного рынка и времени телесмотрения. Кроме того, телеканалы чувствуют давление со стороны интернет-компаний. В результате, как отмечают собеседники издания, федеральные холдинги «все острее конкурируют друг с другом за контент, доходит и до открытых конфликтов».​

Опрошенные «Ведомостями» продюсеры разошлись в оценке такой инициативы. С одной стороны, производители отметили «критичность» ситуации телеканалов, с другой — соглашение может стать «приговором» для независимых продюсерских компаний: «Больше нет смысла создавать собственную библиотеку проектов, повышать их качество, развивать бизнес. Потому что теперь только телеканал будет решать, как распоряжаться контентом», — пояснил один из собеседников газеты.