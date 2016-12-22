В Киеве пообещали не сносить палатки протестующих у Рады

Киевская полиция не будет сносить палатки протестующих, установленных возле здания Верховной рады. Об этом в ходе брифинга заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает местное издание NewsOne.

«Никакого сноса палаток не будет. Но во избежание провокаций и для безопасности самих митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей.», — сказал генпрокурор. Он добавил, что власть «терпеливо делает все», чтобы люди использовали свое право на мирную акцию протеста.

​Луценко подчеркнул, что, по данным спецслужб, у некоторых митингующих есть оружие.

Ранее телеканал «112.Украина» сообщал, что возле Верховной рады начались первые столкновения митингующих с полицией. В настоящее время в результате стычек двое полицейских госпитализированы, еще двое митингующих получили ранения.

17 октября около здания Верховной рады в Киеве состоялась акция протеста. Организаторами выступили такие политические силы как «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, партия «Самопомощь» и объединение «Свобода». Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать специальный антикоррупционный суд.

Представители Саакашвили стали разбивать палатки на проезжей части улицы Грушевского около здания парламента. Всего, по данным МВД Украины, на митинг вышло более 2 тыс. человек.