Трамп остался «очень счастлив» из-за роста фондового рынка США

Американский президент Дональд Трамп отметил рекордные показатели фондового рынка США. Об этом лидер Соединенных Штатов рассказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, сообщает CBS.

«Фондовый рынок впервые пробил отметку в 23 000 пунктов, и мы очень счастливы», — сказал Трамп. Затем президент обратился к премьеру Греции с пожеланиями добиться таких же показателей «в скором времени».

По данным телеканала, в ходе переговоров в Белом доме 17 октября Ципрас и Трамп обсудили вопросы оборонного сотрудничества, экономических инвестиций и энергетической безопасности обеих стран.