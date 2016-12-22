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ФТС выявила новую схему мошенничества с поддельными документами
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ФТС выявила новую схему мошенничества с поддельными документами
Общество, 22:04
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ФТС выявила новую схему мошенничества с поддельными документами

Федеральная налоговая служба (ФТС) выявила новую схему мошенничества, которая направлена на неправомерное использование денег участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Об этом сообщается на сайте ФТС.

По информации службы, неизвестные направляли участникам ВЭД поддельные письма таможенного органа и поддельный приказ ФТС, якобы зарегистрированный Министерством юстиции. В приказе указывалось, что «некое ООО «Сервис-Терминал» администрирует на уровне ФТС России таможенные платежи в едином ресурсе лицевых счетов», говорится в сообщении.

В ФТС подчеркнули, что не издавали и не регистрировали в Минюсте приказ от 10 августа 2017 года «Об определении минимального авансового остатка по налогам пошлинам и НДС для участников ВЭД России». «Документ с такими реквизитами и таким содержанием никогда не издавался», — отмечается в сообщении.

В службе добавили, что единый лицевой счет участника ВЭД открывается исключительно на основании его заявления. При этом ФТС не издает приказы об открытии единого лицевого счета и не устанавливает минимальный авансовый остаток денег, которые находятся на лицевых счетах участников ВЭД.​

Обнаружить попытку мошенничества помогли участники ВЭД. Они обратились в ФТС после того, как получили «странное письмо Шереметьевской таможни», датированное 2 августа 2017 года. В нем их насторожили термины и то, что под текстом стояла фамилия экс-начальника Шереметьевской таможни, который не работает там с 2011 года. Авторы письма указали в нем ссылку на подложный приказ и сообщили, что ООО «Сервис-Терминал» назначен плательщиком в едином ресурсе лицевых счетов.

По данным ФТС, указанная компания зарегистрирована в июле 2017 года в Москве, участником ВЭД или плательщиком таможенных платежей она не является. Материалы переданы в правоохранительное подразделение ФТС, заключили в службе.

Теги: мошенничество , ФТС
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