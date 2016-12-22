Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 23 тыс. пунктов

Промышленный индекс Dow Jones в ходе торгов впервые в истории превысил показатель в 23 000 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.

Показатель достиг 23002 пункта в 11:08 по местному времени (18:08 мск), после этого индекс немного понизился.

Индекс Dow Jones за последние месяцы несколько раз обновлял свой исторический максимум. Отметку в 22 000 пунктов он преодолел 2 августа, отмечает CNBC.

В начале июня индекс пробил исторический максимум, достигнув 21240 пунктов. Рост по сравнению с началом сессии достиг 0,3%. Bloomberg тогда связал рост индекса с показаниями экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате, который рассказал о позиции президента США Дональда Трампа по делу о «вмешательстве России в выборы». Коми заявлял, что сам был источником утечки в СМИ личных переговоров с Трампом. Также на рост индекса могли оказать влияние и досрочные парламентские выборы в Великобритании.

Индекс Dow Jones достиг исторического минимума и в ходе торгов 2 марта. Тогда он превысил отметку 21 000 пунктов. Reuters тогда связал это с выступлением американского президента перед конгрессом. Трамп заявил о намерении снизить налоговую нагрузку и вложить $1 трлн в развитие инфраструктуры, а также переработку реформы системы здравоохранения.