В Госдуме предложили приравнять венчание к браку

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Сысоев готовит поправки в Семейный кодекс, которые юридически уравняют венчание и регистрацию брака в ЗАГСе. Об этом сообщает RT.

«При дележке имущества, после того как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в ЗАГСе. Таким образом мы вернем традиционный брак, который был до революции», — отметил депутат.

В январе приравнять венчание к браку предложил депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин.

Согласно летнему опросу Всероссийского центра исследования общественного мнения, для россиян оптимальный возраст вступления в брак составляет 27 лет для мужчин и 23 года для женщин. При этом представители старшего поколения назвали среднюю цифру для обоих полов — 23 года.