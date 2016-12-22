В Турции в угольной шахте погибли шесть человек

В Турции в угольной шахте в провинции Ширнак погибли шесть шахтеров, сообщает телеканал NTV.

В шахте произошел обвал. На место происшествия прибыли спасатели и медики. По информации телеканала, двоих шахтеров удалось спасти. Министерство энергетики и природных ресурсов Турции сообщило, что у шахты нет лицензии на проведение работ, пишет NTV. Лицензия была отозвана еще в 2013 году.

Весной 2014 года в окрестностях города Сома в Турции произошел взрыв на шахте, где находились 787 человек. Рабочие оказались заблокированы на глубине 420 м из-за того, что в шахте было отключено электричество. Подъемные устройства не работали.

В результате случившегося погиб 301 человек. Трагедия на шахте вызвала протестные акции в стране, на улицы вышли порядка 10 тыс. человек под лозунгом «Горожане Сомы за солидарность с шахтерами». Полицейские для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ и водометы.

Четыре крупнейших профсоюзных организации в Турции обвинили в происшествии турецкие власти. Трагедия, по их мнению, произошла из-за того, что власти позволили сдать шахту в Соме в аренду частной компании, которая не следила за безопасностью на производстве. Профсоюз подчеркивал, что в аналогичной ситуации находятся рабочие других шахт.