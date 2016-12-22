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Рынок ICO в России вдвое превысил объемы венчурных инвестиций
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Рынок ICO в России вдвое превысил объемы венчурных инвестиций
Деньги, 16:29
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Рынок ICO в России вдвое превысил объемы венчурных инвестиций
В этом году российские проекты привлекли через ICO $293 млн, что более чем в два раза больше объемов венчурного инвестирования в 2016 году. Тем не менее ICO не сможет заменить венчурные вложения, уверены эксперты
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Объем рынка ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов) в России с начала 2017 года составил около $293 млн, сообщил генеральный директор «Сколково — Венчурные инвестиции» Василий Белов во время выступления на форуме «Открытые инновации».

Таким образом, объем привлеченных российскими компаниями средств при помощи ICO более чем вдвое превысил объем венчурных инвестиций в стране по итогам 2016 года, размер которых составил $128 млн, сообщил Белов. «За неполный год объем привлеченных в ICO инвестиций превысил объемы классического венчурного рынка», — уточнил он.

Всего были проанализированы открытые данные о 25 российских проектах, вышедших на ICO. Из них пять самых крупных в сумме привлекли порядка $190 млн.

Олег Железко, управляющий партнер Da Vinci Capital, на форуме высказал мнение о том, что пока ICO остается краудфандинговой площадкой для частных инвесторов, а не для венчурных фондов. «В ICO сейчас участвуют частные инвесторы, здесь имеет место процесс краудфандинга, пока венчурные фонды в ICO не участвуют. Наверное, венчурные фонды будут участвовать в некоторых ICO, также венчурные фонды рассматривают достаточно активно ICO как возможность дополнительного поднятия денег. Первый вывод — венчурные фонды начинают рассматривать ICO как метод поднятия денег для компаний, но не как инвестиции», — сказал он.

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«ICO позволяет компаниям-стартапам в сравнительно сжатые сроки привлекать необходимые для развития проектов средства. При этом в ICO могут принимать участие частные лица из разных стран, что серьезно расширяет пул потенциальных инвесторов», — объясняет причины популярности инструмента основатель блокчейна Universa и бизнес-ангел Александр Бородач. Кроме того, ICO являются одним из способов криптовалютных инвестиций, что делает их особенно привлекательными для людей, купивших, к примеру, биткоины несколько лет назад и сейчас ищущих, куда вложить средства.

При этом ICO никогда не заменит венчурное инвестирование, хотя бы потому, что есть множество проектов, для которых ICO как способ привлечения средств не подходит, считает Николай Легкодимов, руководитель группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ. По мнению эксперта, проведение ICO в основном выгодно лишь проектам, связанным с блокчейном и способным на масштабирование в самом блокчейне. Кроме того, у венчурного инвестора есть возможность защиты своих инвестиций, так как он в рамках инвестирования приобретает долю в проекте​ с соответствующим юридическим документированием сделки. В случае же с приобретением токенов привычных, отраженных в понятных юристам документах гарантий нет. «Это пока что отпугивает традиционных инвесторов, так как все доверие ложится пока лишь на код «смарт-контракта» и на уверенность в силы проектной команды», — объясняет Легкодимов.

С тем, что ICO не может заменить венчурное инвестирование, соглашается и Александр Бородач. «Эти виды инвестирования по-разному зависят от изменений на рынке. Так, вложения в ICO-проекты зависят от волатильности курса криптовалют и поэтому содержат больший объем риска, нежели венчурные разработки». По мнению эксперта, до тех пор, пока ICO никак не регулируется, интерес инвесторов к нему будет заметно расти, но параллельно с ним продолжат свое развитие и другие виды капиталовложений.

Автор: Людмила Петухова.
Теги: Венчурные инвестиции , ICO
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