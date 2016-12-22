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МГУ занял первое место среди вузов России в одном из рейтингов THE
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МГУ занял первое место среди вузов России в одном из рейтингов THE
Общество, 17:04
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МГУ занял первое место среди вузов России в одном из рейтингов THE

Московский государственный университет (МГУ) им. Ломоносова занял первое место в России в списке лучших вузов мира по специальности «Компьютерные науки», говорится в сообщении МГУ, поступившем в РБК.

Предметный рейтинг опубликовало агентство Times Higher Education (THE), МГУ вошел в топ-100 рейтинга и занял в 60-ю строчку. Рейтинг «Компьютерные науки» является составной частью World University Rankings 2017. Он строится на основе 13 показателей мирового рейтинга World University Rankings 2017–2018: образование, научно-исследовательская работа, цитируемость, интернационализация и инновации.

МГУ возглавил региональный рейтинг вузов QS
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В рейтинг также вошли еще четыре российских университета, в том числе МФТИ, МИФИ и Университет ИТМО, которые являются участниками Проекта 5-100. Об этом говорится в сообщении Проекта 5-100, поступившем в РБК. Наибольший успех продемонстрировал МФТИ, который занял 67-ю строчку рейтинга, Университет ИТМО расположился на 76-й позиции, а МИФИ занял место в группе 201-250. В 2016 году в этот рейтинг вошли только два российских университета — МГУ и Университет ИТМО.

МГУ попал в одну из категорий топ-100 вузов в рейтинге ТНЕ
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Директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский в разговоре с РБК назвал причины, которые поспособствовали успеху университета. «Объединение целого ряда лабораторий и двух традиционно сильных факультетов в Физтех-школу прикладной математики и информатики позволило значительно расширить возможности и упрочить позиции института», — пояснил он. С одной стороны, как отметил Райгородский, удалось сохранить уникальную физтеховскую систему базовых кафедр, среди которых ведущие IT-компании: «Яндекс», «Акронис», «Абби», Сбербанк, Тинькофф Банк и др., а также лучшие академические институты: ВЦ РАН, ИПМ РАН, ИВМ РАН, ИППИ РАН и др.

«С другой стороны, объединение в школу очень помогает максимально проактивно формировать новые научные коллективы, в том числе международные исследовательские группы и новые лаборатории «на кампусе», — создавать новые образовательные программы, в том числе англоязычные и дистанционные, а также проводить крупные международные конференции, воркшопы, открытые семинары», — рассказал он. «Это не может остаться незамеченным», — подчеркнул Райгородский.

Агентство Times Higher Education также опубликовало рейтинг «Инженерные науки и технологии», куда вошли десять российских университетов, говорится в сообщении Проекта 5-100. Девять из вузов являются участниками проекта. В рейтинг вошли Томский политехнический университет (группа 151-175), МФТИ, Томский государственный университет (попали в группу 251-300), Университет ИТМО (группа 301-400). В рейтинг также вошли МИСиС, МИФИ, Новосибирский государственный университет, Самарский национальный исследовательский университет имени С.П.Королева, а также Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Все они расположились в группе 401-500. В 2016 году ни один из российских вузов в рейтинг «Инженерные науки и технологии» не вошел.

Теги: рейтинг , школа , МФТИ , THE , «Компьютерные науки»
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