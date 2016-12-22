Менеджер самарского завода Schneider Electric найден мертвым в гостинице

Менеджер ЗАО «Группа компаний «Электрощит» — ТМ Самара» (входит в Schneider Electric) обнаружен мертвым в одной из гостиниц Самары. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета Елена Шкаева.

По ее словам, тело с признаками суицида было найдено в гостинице в Октябрьском районе. По факту произошедшего ведется доследственная проверка, допрашиваются сотрудники гостиницы, родственники и друзья менеджера.

По словам представителя ведомства, следственных действий на заводе «Электрощит» не ведется.

Как уточнили агентству в пресс-службе завода, погибший — директор департамента технического обслуживания «Электрощита» Алексей Семериков.

«Инцидент произошел во внерабочее время, не на территории предприятия и никак не связан с производственной деятельностью. Нам неизвестны подробности произошедшего. Предпосылок к такому повороту событий не было никаких», — рассказали в пресс-службе завода.

«ГК «Электрощит» — ТМ Самара» является одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования на российском рынке. В марте 2013 года французская компания Schneider Electric выкупила 100% акций ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара».