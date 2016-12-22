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Пытавшим подростков сотрудникам колонии на Кубани смягчили наказание
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Пытавшим подростков сотрудникам колонии на Кубани смягчили наказание
Общество, 15:10
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Пытавшим подростков сотрудникам колонии на Кубани смягчили наказание

Краснодарский краевой суд смягчил наказание семи из десяти сотрудников, Белореченской воспитательной колонии, осужденным за пытки подростков, рассказал РБК адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин.

Как рассказал Сабинин, осужденные просили полностью их оправдать, но судья оставил квалификацию прежней. Судья учла участие фигурантов в «боевых действиях по защите Отечества», то есть в контртеррористической операции на Северном Кавказе, и частичное материальное возмещение вреда потерпевшим. «Это была их добровольная инициатива. Как это бывает с апелляциями, результат их оказался смехотворно мал», — рассказал Сабинин.

По его словам, временно исполнявшему обязанности начальника исправительного учреждения Владиславу Иванову срок снижен с пяти лет до четырех лет и десяти месяцев лишения свободы, Роману Берсеневу и Валерию Савченко — с трех лет до двух лет десяти месяцев и двух лет и девяти месяцев, оперативному дежурному Сергею Андриященко — с 2,5 лет до двух лет и четырех месяцев, Сергею Лабинскому — с трех лет до двух лет и десяти месяцев лишения свободы. Согласно материалам дела, сотрудники колонии надели балаклавы, а затем избили раздетых догола подростков. «Их заставляли мочиться друг на друга, окунали головой в унитаз. В итоге один из них умер от тупой закрытой черепно-мозговой травмы», — добавил Сабинин.

О смерти от избиения 16-летнего осужденного в Белореченской воспитательной колонии в Краснодарском крае стало известно в ноябре 2015 года. Тогда же были задержаны семь работников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которых подозревали в избиении подростка, повлекшем летальный исход. В декабре после служебной проверки из Белореченской колонии уволили 17 сотрудников. Через год, в ноябре 2016 года, следствие в отношении работников колонии, избивших до смерти подростка, было завершено. В мае 2017 года решением Краснодарского суда они были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 286, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и приговорены к различным срокам заключения.

Теги: пытки , Краснодарский край , УФСИН
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