В Псковской области шесть человек пострадали в аварии с микроавтобусом
Общество, 15:28
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В Псковской области шесть человек пострадали в аварии с микроавтобусом
В Псковской области один человек погиб в столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси, передает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу УМВД России по области. Еще шесть человек пострадали.
По данным агентства, погибший не смог выбраться из загоревшегося легкового автомобиля.
Легковая машина и микроавтобус компании «Стрижи» столкнулись на трассе Р-23 Санкт-Петербург — Невель, уточняет «Интерфакс». Столкновение произошло в районе деревни Подборовье Псковского района.
По предварительным данным, водитель легковой машины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.