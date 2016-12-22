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Олег Газманов попал в ДТП по пути на гастроли в Пермь
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Олег Газманов попал в ДТП по пути на гастроли в Пермь
Общество, 08:42
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Олег Газманов попал в ДТП по пути на гастроли в Пермь

Машина, на которой певец Олег Газманов следовал в Пермь, получила повреждения из-за ямы на мосту через реку Яйва. Об этом Газманов рассказал в Instagram.

​«Усольский район. Пермский край. Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу две ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса!», — написал Газманов.

https://www.instagram.com/p/BaUTQCABLZg/?hl=ru&taken-by=oleggazmanov

Газманов также записал короткое видео, поделился своей геолокацией и опубликовал фотографии ямы и поврежденной машины.

«Я нахожусь на трассе. Усолье, Пермский край. Еду в Пермь, где у меня послезавтра концерт. Попали в здоровенную яму, пробили сразу два колеса. Прямо на мосту», — уточнил певец.

Позже певец записал еще одно видео, в котором рассказал, что пока он и его коллеги занимались заменой колеса, еще одна машина получила повреждения из-за этой ямы.

Видео: oleggazmanov / Instagram

Певец активно использует Instagram. Так, например, в августе 2016 года с помощью этой социальной сети он сообщил, что его не пустили в Литву, заявив, что есть «секретный список нежелательных Литве лиц из России».

Теги: Олег Газманов , Пермь , автодороги , яма
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