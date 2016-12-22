В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9
Общество, 03:42
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В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9
В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 2,9. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.
Как отмечается в сообщении, подземные толчки были зафиксированы в понедельник, 16 октября, в 16:23. Эпицентр землетрясения находился около города Прокопьевск. В сообщении не указано, на какой глубине находился эпицентр. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Как сообщили «Интерфаксу» представители Алтае-Саянского филиала РАН, подземные толки в Кемеровской области несут техногенный характер и связаны с проведением горных работ.