В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9

В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 2,9. Об этом сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Как отмечается в сообщении, подземные толчки были зафиксированы в понедельник, 16 октября, в 16:23. Эпицентр землетрясения находился около города Прокопьевск. В сообщении не указано, на какой глубине находился эпицентр. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщили «Интерфаксу» представители Алтае-Саянского филиала РАН, подземные толки в Кемеровской области несут техногенный характер и связаны с проведением горных работ.