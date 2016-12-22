«Нацкорпус» потребовал национализации «вертолетной площадки Януковича»

Представители украинских партий «Национальный корпус» и «Свобода», а также движения «Правый сектор» (запрещено в России) потребовали «немедленной национализации вертолетной площадки» в Киеве, которую считают собственностью бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщается на сайте «Нацкорпуса».

«Мы требуем, чтобы деньги, получаемые по деятельности вертолетной площадки на Парковой дороге оставались доходами в казну государства, а не выводились за рубеж «семьей» Януковича», — говорится в сообщении.

С этим требованием представители националистов провели акцию около бизнес-центра «Парковый», на крыше которого находится вертолетная площадка, сообщается на сайте партии «Свобода». В партии отметили, что «Парковый» находится под формальным арестом, но «продолжает приносить прибыль семье Януковича».

Как сообщает «Национальный корпус», акция не помешает предпринимателям и организациям, которые работают в бизнес-центре, проводить «здесь все запланированные мероприятия». По данным партии, активисты не блокируют задание, а ждут «исполнительные службы, которые займутся этим вопросом так, чтобы были выполнены» их требования. Националисты также выступили с требованием предоставить «прозрачные отчеты» о деятельности вертолетной площадки и куда идут получаемые от ее деятельности деньги.

В начале августа сообщалось о том, что вертолетная площадка была арестована по решению апелляционного суда. Владельцем площадки является ООО «Амадеус Ко». Она была заказчиком строительства здания. В феврале украинский суд взыскал с компании 66 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость.

В июле Генеральная прокуратура Украины заявила, что бывший мэр Киева Леонид Черновецкий является подозреваемым по делу о злоупотреблении служебным положениям из-за незаконного строительства вертолетной площадки в Киеве. По версии украинских правоохранительных органов, он незаконно изъял «особо ценные земли», а затем передал их в аренду по заниженной стоимости, что привело к уничтожению «объекта археологического наследия». В прокуратуре полагают, что бывший мэр Киева сделал это в интересах неизвестных, связанных с окружением Януковича. В сентябре Служба безопасности Украины объявила в розыск Черновецкого.