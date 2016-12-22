Исследователя анархизма Петра Рябова депортировали из Белоруссии

Философ Петр Рябов депортирован из Белоруссии в Россию, рассказал РБК организатор лекций философа в Гродно и Барановичах Евгений Евгеньевич.

«Рябов уже на свободе, но теперь ему на десять лет запретили посещать нашу республику», — сообщил Евгеньевич.

«Сегодня после освобождения Рябов прекратил голодовку, и мы подошли передать ему еды на платформе — к тому моменту четверо сотрудников (правоохранительных органов) уже провожали Рябова на поезд до Смоленска. Когда мы пытались передать еду, то сотрудники пытались нас допросить, а затем одного из правозащитников задержали», — рассказал Евгеньевич. По его словам, Рябова в поезде также сопровождает сотрудник в штатском.

Доцент кафедры философии Московского педагогического университета Петр Рябов, который приехал в Белоруссию, чтобы прочесть лекции по анархизму и политической философии, был задержан белорусской милицией 10 октября.

11 октября суд города Барановичи приговорил философа к шести суткам ареста в изоляторе временного содержания за то, что россиянин якобы нецензурно выражался. В суде Рябов объявил голодовку и заявил, что не согласен с приговором.

13 октября в Москве напротив посольства Белоруссии ​прошла серия одиночных пикетов в поддержку философа.

Петр Рябов — кандидат философских наук, исследует историю и философию анархизма, автор книг «Краткий очерк истории анархизма в XIX–XX веках», «История русского народа и российского государства» и «Культура Эллады».