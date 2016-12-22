Более половины россиян выступили против женщины-президента в России

Большинство россиян — 53% — выступили против избрания женщины-президента в России в ближайшие 10-15 лет. За то, чтобы российским лидером была женщина, высказались 34% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые провел «Левада-Центр», опубликованные на сайте аналитического центра. Затруднились ответить 14% респондентов.

Опрос прошел 19 сентября. В нем участвовали 1600 человек. Вероятность погрешности не превышает 3,4%.

В 2006 году число противников и сторонников женщины-президента в России разделилось поровну — по 45% в обоих случаях.

На вопрос, кто из современных российских женщин-политиков, государственных и общественных деятелей мог бы стать президентом России, респонденты отметили спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко — 6,1% россиян. После нее с довольно большим отрывом идут: политик и бизнес-тренер Ирина Хакамада — 1,4%, официальный представитель МИД России Мария Захарова — 1%, политик Оксана Дмитриева — 0,6%. Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая набрали голоса 0,5% респондентов. За то, чтобы российским лидером стала Ксения Собчак, высказались 0,4% россиян. Депутату Госдумы Наталье Поклонской симпатизируют 0,4%. За вторую женщину-космонавта Светлану Савицкую высказались 0,2% респондентов, за председателя Центральной избирательной комиссии России (ЦИК) Эллу Памфилову выступили 0,2%, а за вице-премьера по социальным вопросам Ольгу Голодец — 0,2% респондентов.

Одобряют участие женщин в политике 71% россиян, против только 24%. В 2006 году за участие женщин в политике выступали 75%, против были 20%.

Более половины россиян — 52% — согласны с утверждением, что у мужчин больше шансов получить продвижение по службе или построить успешную карьеру, чем у женщин. 42% респондентов считают, что шансы у мужчин и женщин равны.