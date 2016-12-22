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Сирия обвинила Израиль в поставках оружия «Исламскому государству»
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Сирия обвинила Израиль в поставках оружия «Исламскому государству»
Война в Сирии, 19:53
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Сирия обвинила Израиль в поставках оружия «Исламскому государству»

Подразделения правительственных войск Сирии нашли оружие, боеприпасы и средства связи израильского производства в населенных пунктах провинций Хомс и Хама. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным агентства, сирийская армия обнаружила несколько израильских минометов и пулеметов, а также 800 снарядов калибра 120 мм и 10 тыс. патронов различного калибра. Арсенал был найден в сети подземных ходов, которую соорудили боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Ранее 16 октября израильские ВВС уничтожили батарею ПВО правительственных войск Сирии к востоку от Дамаска. Всего самолеты сбросили четыре бомбы. Авиаудар был нанесен в ответ на обстрел сирийской батареей ПВО разведывательных самолетов Израиля. На вооружении батареи стояли российские зенитно-ракетные комплексы С-200. Ни один из самолетов не пострадал.

«Сирийский режим несет ответственность за любые обстрелы со своей территории. Мы рассматриваем этот инцидент как явную провокацию и не допустим этого. Если в ответ на какую-либо военную активность будет вестись зенитный огонь, мы ответим так же, как и сейчас», — сообщал представитель Вооруженных сил Израиля. По его словам, израильские военные донесли эту информацию до российского военного командования «в режиме реального времени».

Теги: Сирия , Израиль , «Исламское государство»
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