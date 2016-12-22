Глава ДНР заявил о задержании причастных к гибели Моторолы

Силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) задержали членов украинской группировки, причастных к гибели командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторола). Об этом в интервью «Донецкому агентству новостей» сообщил глава республики Александр Захарченко.

«Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Павлова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек», — сказал Захарченко.

Российский писатель Захар Прилепин, получивший звание майора в ДНР, 10 октября рассказал РБК, что владеет информацией об убийцах Моторолы и командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Однако он отказался разглашать эти данные. В интервью «РИА Новости» писатель отметил, что это были украинские «диверсанты». Прилепин добавил, что убийцы Гиви «уже наказаны».

Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года после взрыва бомбы в лифте жилого дома. Ответственность за убийство ополченца взяли на себя члены запрещенной в России группировки Misanthropic Division

Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года после взрыва в своем кабинете в Макеевке. Как сообщал экс-лидер ДНР Игорь Стрелков, в кабинет Гиви попал снаряд от гранатомета. В марте власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что убийство Гиви организовала контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ).

В апреле 2017 года в ДНР назвали предполагаемого заказчика убийств Моторолы и Гиви. Им, по мнению властей ДНР, является глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров. Спецслужбы Украины отвергли обвинения в свой адрес.