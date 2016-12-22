В Хорватии задержали бывшее руководство компании-должника Сбербанка

Хорватская полиция задержала шесть бывших членов руководства крупнейшей частной компании страны ​Agrokor. Задолженность компании, находящейся на грани банкротства, перед российским Сбербанком составляет более €1 млрд, сообщает Reuters.

Предприниматели были задержаны в рамках серии полицейских рейдов. Среди арестованных оказались замглавы компании по финансам и стратегии Иван Крняк, бывший член наблюдательного совета Лерка Пульджич, а также экс-член правления Agrokor Томислав Люсич.

По сообщениям местных правоохранительных органов, всего расследование ведется против 15 человек. Все они подозреваются в совершении экономических преступлений и мошенничестве.

Agrokor объединяет более 20 компаний и входит в число системно значимых предприятий Хорватии. Всего в Agrokor работают более 60 тыс. человек. Компания обеспечивает порядка 15% от ВВП Хорватии. Agrokor занимается сельскохозяйственным бизнесом, объединяя производство и реализацию продуктов питания в ряде балканских стран.

В последние годы компания столкнулась с серьезными финансовыми затруднениями из-за падения прибыли. В результате компания оказалась на грани банкротства, и в Agrokor было введено государственное управление. Аудит компании показал, что в 2015 году ее убытки оказались на уровне $565 млн, несмотря на то что ранее руководство заявляло о получении прибыли.

Кроме того, за компанией числится крупная задолженность. Ее крупнейшим кредитором является российский Сбербанк, которому Agrokor задолжала более €1 млрд. После возникновения кризисной ситуации в компании банк был вынужден дополнительно выделить ей €300 млн для расчетов с поставщиками. Деньги были получены в обмен на залог доли в крупном словенском ретейлере Poslovni Sistem Mercato. В июле 18,53% акций Mercator перешли в собственность банка.

Еще одним кредитором компании является банк ВТБ. В общей сложности российским банкам принадлежит порядка трети долга компании.