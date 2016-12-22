В Ирландии из-за шторма «Офелия» погиб один человек

Один человек погиб в результате шторма «Офелия», обрушившегося на город Уотерфорд, расположенный на юге Ирландии. Об этом сообщает телеканал RTE.
На автомобиль, в котором находилась погибшая, упало дерево.
Местные власти попросили водителей воздержаться от поездок и оставаться в помещениях.
Кроме того, из-за шторма 120 тыс. домов остались без электричества. В результате падения деревьев оказались оборваны кабели линий электропередачи.
Из-за погодных условий в Ирландии 16 октября отменили занятия в школах и университетах. В аэропорту Дублина отменили около 120 рейсов. Также закрыто посольство России в Ирландии.
В четырех графствах, Голуэй, Мейо, Корк и Керри, объявили красный уровень опасности. Во всех остальных графствах — оранжевый.
Издание Independent уточняет, что «Офелия» может стать самым мощным штормом в Ирландии за последние 30 лет. Жертвами шторма в 1987 году стали 18 человек.