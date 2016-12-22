Пожар на шахте «Уралкалия» потушен

Пожар, произошедший на шахте «Уралкалия» в Пермском крае в понедельник, 16 октября, потушен. ​«На 15:50 (13:50 мск) источник задымления локализован и ликвидирован, ведутся профилактические мероприятия (вентиляция)», — сообщил РБК представитель «Уралкалия». В ближайшее время работа подземного комплекса будет возобновлена, добавил он.

Региональное МЧС сообщило о задымлении в шахте «Уралкалия» по добыче калийной соли в Соликамске в понедельник утром. Тогда представитель «Уралкалия» уточнил РБК, что речь идет о задымлении в Соликамском калийном рудоуправлении-1 (рудник СКРУ-1). Из шахты были эвакуированы более 200 человек, пострадавших нет, подчеркивал собеседник РБК.

Губернатор Пермского края Максим Решетников взял на личный контроль ситуацию с этой шахтой, сообщал ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.