МВД задержало совладельца «НТфарма» — портфельной компании «Роснано»

Полиция задержала Рустама Атауллаханова, совладельца «НТфарма» — портфельной компании «Роснано». По версии следствия, он похитил 475 млн руб. при строительстве фармацевтического производства в Ярославской области

Рустам Атауллаханов (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

В пятницу, 13 октября, сотрудники отдела полиции по Восточному административному округу ГУ МВД по Москве задержали Рустама Атауллаханова, который является учредителем «НТфарма» — одной из портфельных компаний «Роснано». Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, а также подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

«Следствие собрало доказательства причастности 43-летнего жителя Подмосковья Рустама Атауллаханова к хищению 475 млн руб. у госкорпорации «Роснанотех», входящей в состав акционерного общества «Роснано», — рассказал источник в ГУ МВД по Москве. Предприниматель действовал через директора компании «НТфарма» Евгения Султанова, которого он назначил на эту должность, рассказал собеседник РБК.

«Роснано» выделяла деньги на строительство в Ярославской области производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Средства поступили на счета компании «НТфарма» по инвестиционному договору: в качестве вклада в уставной капитал, а также в качестве займа в рамках этого договора, сообщил источник, знакомый с ходом расследования. Производство построено не было.

«Деньги были переведены на счета подконтрольных Атауллаханову компаний «Медэзрин», «Биокон», «Биотестлаб», «Биомед инвест», «НПО Синтез», «Стройпроект» по договорам о финансировании научно-исследовательских, опытно-конструкторских, строительно-монтажных работ, а также по договору закупки оборудования», — рассказал источник, знакомый с материалами уголовного дела. По данным следствия, счета этих компаний контролировались доверенными людьми Рустама Атауллаханова и находились в коммерческих банках «Гринфилдбанк», «Природа», а также «Транскредитбанк». Чтобы скрыть следы хищения, Атауллаханов совершил ряд финансовых операций — деньги перевели по договорам брокерского обслуживания на счета кипрской офшорной компании Sarsfield Ventures Limited в банке Bank M2M Europe AS.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Роснано» владеет 49% уставного капитала ООО «НТфарма», 20,35 % процента принадлежит кипрской компании «Кавертон прайвит кэпитал лимитед»; 20,3% - коммерческой компании «Пром-Би» (Москва) и 10,35% - кипрской компании «Сарсфилд венчерз лимитед».

В «Роснано» пока не ответили на запрос РБК.

Ранее РБК сообщал, что с 2010 года «Роснано» выделило «НТфарма» 1 млрд руб. на строительство фармацевтического комплекса в Переславском районе Ярославской области. Планировалось, что строительство начнется к сентябрю 2012 года, но руководство «НТфарма» оттягивало сроки.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что работы по реализации проекта не осуществлялись, а выделенные денежные средства «Роснано» были растрачены. Атауллаханов и Султанов для имитации выполнения работы в 2011 году купили земельный участок на территории Национального парка «Плещеево озеро».

В ноябре 2016 года Рустам Атауллаханов уже был задержан, а потом отпущен под подписку о невыезде.