Тело одного из основателей «Азова» нашли в лесу под Харьковом

На Украине погиб один из основателей полка «Азов» Виталий Княжеский. Об этом говорится в сообщении пресс-центра организации.

Как уточнил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, тело Княжеского нашли с огнестрельным ранением в лесу под Харьковом. Предположительной причиной смерти активиста полиция называет самоубийство.

Княжеский, уроженец города Изюм 1980 года рождения, состоял в «Азове» с момента основания. В 2010 году он возглавил штаб организации. В период президентства Виктора Януковича он находился в тюрьме и вышел на свободу после государственного переворота в 2014 году. В период столкновения на юго-востоке Украины Княжеский принимал участие в подавлении волнений в Харькове. Пресс-центр «Азова» называет его одним из основных участников событий на Рымарской улице города, где расположена штаб-квартира националистической организации «Патриот Украины», в марте 2014 года. Тогда пророссийские активисты столкнулись с украинскими радикалами. Участие в конфликте также принимал командир полка Андрей Билецкий. В результате боя погибли два человека со стороны противников националистов.

«Азов» — добровольческое военное формирование, которое входит в состав Национальной гвардии Украины. Батальон был сформирован в Мариуполе в мае 2014 года. В конфликте на юго-востоке Украины выступает на стороне украинской армии. Правозащитная организация Amnesty International в своем докладе о конфликте на Украине обвиняет подразделение в военных преступлениях. В сентябре один из участников этого формирования был приговорен российским судом к 12 годам заключения по обвинениям в убийстве и незаконном обороте наркотиков.