Oxxxymiron прокомментировал свой рэп-баттл с Dizaster’ом

Российский рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) прокомментировал свой поединок с американцем Dizaster'ом (Баширом Ягами) в лос-анджелесском клубе Los Globos. Своими впечатлениями артист поделился в Twitter. ​ ​​

«Живой, счастливый, что смог, обещаю не чсв-шничать (ЧСВ — чувство собственной важности. — РБК), хоть сейчас и сложно. Огромное спасибо всем за поддержку», — написал Федоров.

https://www.instagram.com/p/BaTNBWTDEcN/?taken-by=norimyxxxo

Поединок состоялся в Лос-Анджелесе 15 октября в 15:00 (01:00 16 октября по Москве), организатором мероприятия выступила канадская баттл-площадка KOTD. Как сообщал РБК, по самым скромным подсчетам (продажа 1400 билетов по цене в $50 за шт. и минимум одна рекламная интеграция в ролик ($30 тыс.), баттл мог принести организаторам $100 тыс. дохода.

Накануне, 14 октября, российский телеканал ТВ-3 заявил, что договорился с KOTD о трансляции баттла и предупредил правообладателя о «крупной неустойке» в случае, если картинка не будет предоставлена. Эту информацию РБК опроверг представитель KOTD Трой Дэниелc. «Контракта не было, а потому речи о соблюдении его условий не идет. Так часто бывает в бизнесе, что в последнюю минуту договоренностей достичь не удается», — подчеркнул он.

В свою очередь Oxxxymiron также на своей странице в Twitter опроверг показ баттла, добавив, что баттл выйдет на канале KOTD «с русскими субтитрами в течение суток».