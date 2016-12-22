«Технопромэкспорт» подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами

Представитель госкомпании «Технопромэкспорт» подал встречный иск в рамках заседания к «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ). Об этом сообщает корреспондент РБК.

Инжиниринговая компания просит признать недействительной часть сделки от 10 марта 2015 года, по которой «СТГТ» поставили «Технопромэкспорту» четыре газовые турбины. Содержание пунктов на заседании не оглашалось. Суд объявил перерыв на 30 минут для ознакомления представителей Siemens с документами.

Арбитражный суд Москвы 16 октября рассматривает иск Siemens к двум структурам «Ростеха» — ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт», — в котором немецкий концерн требует признать незаконной сделку по поставке своих турбин для строящихся в Крыму электростанций. Иск был подан 13 сентября.

11 июля Siemens подала иск в арбитражный суд Москвы к ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт». Компания требовала принять обеспечительные меры и наложить арест на четыре турбины, поставленные в Крым. Как поясняли в Siemens, изначально турбины должны были отправиться в ​Краснодарский край. 20 августа суд отказал немецкой компании.

В июле Reuters сообщал, что для электростанции в Крыму несмотря на санкции были поставлены турбины Siemens. В «Технопромэкспорте» заявили, что оборудование было закуплено на вторичном рынке и модернизировано на российских заводах. Как уточняли источники РБК, оборудование произвели на совместном предприятии «Силовых машин» и Siemens в Санкт-Петербурге, но переделали на заводах «Ростеха».