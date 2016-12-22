Елена Панфилова ушла с поста вице-президента Transparency International

Председатель правления «Трансперенси Интернешнл-Р» Елена Панфилова сложила полномочия вице-президента и исполнительного директора Transparency International. Об этом Панфилова сообщила РБК.

По ее словам, она ушла с этих постов из-за того, что «стало трудно совмещать одну работу и другую».

«Сложила я полномочия еще весной. Потом у нас в Transparency прошли выборы. Мои прекрасные коллеги, мои друзья, стали новым президентом и вице-президентом», — пояснила Панфилова.

Новым президентом организации стала Делиа Рубио, бывший председатель правления Transparency International в Аргентине, а новым вице-президентом — Рубен Луфука, председатель правления Transparency International-Гамбия.

Кроме того, на ежегодном собрании Transparency International выбрали нового исполнительного директора организации — Патрисию Морейру.

По словам Панфиловой, после ухода с поста вице-президента и исполнительного директора Transparency International она сосредоточится «ровно на том же, на чем и раньше — большой стратегии Transparency 2020».

«[Стратегия Transparency 2020] касается и борьбы с большой коррупцией, и решением новых вызовов. Все то же самое. У нас стратегия не меняется, она до 2020 года», — заявила Панфилова.

Transparency International — неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру. В апреле 2015 году Министерство юстиции внесло российское отделение Transparency International в список иностранных агентов. ​