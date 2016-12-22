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Госдуме предложили ужесточить наказание за подделку финотчетности
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Госдуме предложили ужесточить наказание за подделку финотчетности
Общество, 09:41
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Госдуме предложили ужесточить наказание за подделку финотчетности

Правительство внесло в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за подделку финансовой отчетности, совершенную группой лиц. Соответствующее распоряжение, подписанное Дмитрием Медведевым, было опубликовано на сайте кабмина.

Законопроект был одобрен на заседании правительства 12 октября. На нем Медведев сообщил, что правительством «планируются дополнительные меры ответственности для руководителей финансовых организаций, которые вносят в отчетные документы заведомо недостоверные сведения».

Сейчас максимальное наказание за подделку финансовой отчетности составляет четыре года лишения свободы. При этом в законе не прописана отдельно ответственность за это преступление в том случае, если его совершила группа лиц по предварительному сговору. Минюст предлагает дополнить соответствующей нормой статью 172 УК.

Согласно предложению правительства, за подделку отчетности, совершенную группой лиц, будет следовать ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 5 млн руб. или же заключение на срок до семи лет.

Кроме того, изменения должны быть внесены и в ст. 160 УПК. «Действие статьи 160.1 УПК РФ предлагается распространить на случаи, когда за совершенное преступление предусмотрена конфискация имущества либо наказание в виде штрафа или другие имущественные взыскания», — говорится в пояснительной записке к документу.

В сентябре МВД предложило ужесточить наказание за подделку и сбыт поддельных паспортов и удостоверений. Срок наказания за подобное преступление должен увеличиться до трех лет лишения свободы. Подделку документов с целью скрыть другое преступление предложили наказывать заключением на срок до четырех лет.

Теги: Госдума , законопроект , подделка документов
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