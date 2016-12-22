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В Чернобыльской зоне отчуждения задержали сталкеров из России
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В Чернобыльской зоне отчуждения задержали сталкеров из России
Общество, 09:13
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В Чернобыльской зоне отчуждения задержали сталкеров из России

Сотрудники украинской полиции задержали в Чернобыльской зоне отчуждения три группы сталкеров, среди которых были граждане России. Об этом говорится на странице ​управления превентивной деятельности главного управления полиции по Киевской области в Facebook.

Всего украинская полиция задержала 15 человек. Первые две группы были пойманы в селах Терехи и Припять.

«Третью группу сталкеров <...> правоохранители обнаружили в районе отселенного села Залесье. Там задержали пятерых молодых людей, среди них двое граждан России: 24-летний житель Москвы и 28-летний житель Санкт-Петербурга», — сказано в сообщении.

Нарушителей доставили в местный отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению). Задержанным грозит штраф.

​Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Общая площадь радиационного загрязнения составила 50 тыс. кв. км в 12 областях Украины. После этого была установлена закрытая для свободного доступа 30-километровая зона.

Теги: Украина , Чернобыль , Чернобыльская зона отчуждения
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