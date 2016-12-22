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Пентагон призвал Ирак и курдов избегать дальнейшей эскалации
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Пентагон призвал Ирак и курдов избегать дальнейшей эскалации
Политика, 05:51
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Пентагон призвал Ирак и курдов избегать дальнейшей эскалации

Министерство обороны США призвало Ирак и власти Иракского Курдистана избегать дальнейшей эскалации, сообщает агентство Reuters. Таким образом американское военное ведомство отреагировало на последние сообщения о столкновениях между иракскими солдатами и бойцами пешмерга в спорной провинции Киркук.

В своем заявлении Пентагон заявил, что выступает против любых дестабилизирующих действий, которые могут отвлечь от борьбы с боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации).

Операция в иракской армии началась в полночь 16 октября. Ее задачей стало восстановление контроля багдадского правительства над спорными нефтяными месторождениями и военным аэродромом вблизи Киркука. Курды в ряде районов оказали сопротивление иракцам, применив артиллерию.
Теги: Ирак , Пентагон , Киркук
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