Грузовое судно повредило причал в порту под Одессой

В морском торговом порту «Южный» под Одессой грузовое судно Conquistador (флаг Мальты) врезалось в причал, сообщили изданию «Думская» в пресс-службе предприятия.

Инцидент произошел в районе седьмого причала, уточнили в порту. В пресс-службе отметили, что последствия столкновения незначительны. Подробности случившегося предприятие обещало обнародовать позже. Дату, когда судно врезалось в причал, издание не уточняет.

«Думская» на своей странице в Twitter опубликовала фотографию поврежденного причала.

Издание отмечает, что авария не связана с разгрузкой второй партии угля из США. Как сообщается на сайте порта, 12 октября уголь из США доставило другое судно — Victoria. Следы столкновения, по информации «Думской», «отчетливо видны на корпусе судна Conquistador».

Порт «Южный» — незамерзающий глубоководный торговый порт на Малом Аджалыкском лимане в Черном море. Он находится в 30 км от города Одесса. С судоходной трассой моря его соединяет подходной канал.