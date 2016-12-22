В Краснодарском крае в жилом доме произошел взрыв газа

В Краснодарском крае в многоквартирном доме произошел взрыв сетевого газа, сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

В доме также произошел пожар. «Предварительно причиной пожара послужил взрыва сетевого газа. Площадь пожара составляет около 80 кв м», — говорится в сообщении.

В 19:53 мск поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по адресу: Славянский район, поселок Садовый. По прибытию пожарных на место происшествия было установлено, что пожар возник в двухэтажном многоквартирном, кирпичном доме. «Визуально наблюдается повреждение стены здания», — отметили в ведомстве.

Есть пострадавшие, жильцов дома эвакуировали, сообщили в МЧС. В 21:45 мск пожар был ликвидирован. «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах Краснодарского края сообщает, что в результате происшествия пострадали два человека.