В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов

В Ледовом дворце «Большой» в Сочи стартовала церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным «Интерфакса», в зале Ледового дворца находятся около 10 тыс. человек из 150 стран мира. Ожидается, что на церемонии открытия выступит президент Владимир Путин. Всего в Сочи для участия в ВМФС прибыли около 30 тыс. молодых людей. Фестиваль пройдет с 15 по 22 октября на территории Олимпийского парка. Россия принимает ВФМС в третий раз, однако он впервые проходит в Сочи.

Накануне в Москве, в преддверии ВФМС, прошел карнавал. В нем приняли участие около 30 тыс. человек из разных стран мира. Участники карнавала были одеты в национальные костюмы. Они прошли по набережным Москвы.

ВФМС впервые прошел на территории СССР в 1957 году. VI ВФМС состоялся в Москве с 28 июля по 11 августа. В нем приняли участие 34 тыс. участников из 131 страны мира. Во второй раз ВФМС в Москве состоялся в 1985 году. Он проходил с 27 июля по 3 августа. Тогда в столицу России приехали 26 тыс. молодых людей из 157 стран мира.