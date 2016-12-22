PayPal опередила по капитализации American Express

Платежная система PayPal, акции которой с начала 2017 года выросли на 75%, обогнала по рыночной стоимости American Express. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В компании наблюдается «значительный рост» как в электронной коммерции, так и в мобильных денежных переводах. Рыночная капитализация PayPal составляет около $83 млрд (что почти в два раза превышает ее стоимость в $47 млрд), тогда как рыночная капитализация AmEx — $82,1 млрд.

Как отмечает газета, теперь PayPal по капитализации близка к крупнейшим игрокам финансового рынка, уступая на $6 млрд Morgan Stanley и на $10 млрд Goldman Sachs Group Inc.

Сильный прирост капитализации компании, которой управляет бывший исполнительный директор AmEx Дэн Шульман, подтолкнула инвесторов к обсуждению ее перспектив. Аналитики Morgan Stanley повысили прогноз по акциям PayPal, заявив, что компания «входит в число немногих крупных компаний, которые могут обеспечивать высокий уровень дохода со значительными возможностями роста».

Платежная система PayPal основана в 1998 году. Сервис компании доступен более чем в 200 странах, число клиентов компании превышает 180 млн.