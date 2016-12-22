Спасатели нашли потерявшегося в лесу Нижегородской области мальчика

В лесу Нижегородской области спасатели нашли потерявшегося четырехлетнего мальчика. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о найденном ребенке поступила в экстренные службы в 14:40 мск. Мальчика нашел один из волонтеров в 1,5 км от развернутого оперативного штаба. Ребенок в удовлетворительном состоянии, его доставили в штаб, сейчас мальчика осматривают медики.

О пропаже ребенка стало известно днем 14 октября. Об этом сообщал координатор поисково-спасательной организации «Волонтер» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным отряда, ребенок с родителями прогуливался в лесу за деревней Керженец Борского района Нижегородской области. Во время прогулки мальчик пропал. Мальчика также искали волонтеры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт».