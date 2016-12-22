В Воронежской области сбежавший из зоосада медведь убил одного человека

В Воронежской области медведь, сбежавший от владельца, убил одного человека. Об этом сообщается на сайте местного управления МВД.



Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в селе Семилуки. В полицию поступило сообщение, что по улице Ленина ходит медведь. На место происшествия были направлены полицейские. Один из сотрудников правоохранительных органов убил животное, выстрелив в него из табельного оружия.



По предварительным данным, медведь успел напасть на 84-летнего местного жителя, который скончался от полученных ран. Также пострадал от животного его 49-летний владелец. Он был госпитализирован.



Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Как отмечает ВГТРК «Воронеж» медведь сбежал из зоосада Михаила Харина. У него всего жили около 30 животных и птиц, в том числе еноты, пятнистые олени, дрофа, фазан и сбежавший медведь. Разрешение на их содержание у владельца животных есть.



По данным РЕН ТВ, сбежавший из зоосада хищник «загрыз» соседа Харина.