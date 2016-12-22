Метеорологи рассказали о мокром снеге в Подмосковье

В Московской области синоптики зафиксировали «первый снег». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичное метеобюро.

«Сегодня по Московской области местами к дождю примешивался мокрый снег». — сказала собеседница агентства. По данным метеобюро, в регион поступает холодный воздух, и на уровне 1,5 км. держится в пределах —2, —3 градусов, что создает условия для формирования снежинок.

При этом, как сообщила РБК главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, метеорологи не фиксировали снег в регионе, однако дождь вперемешку с мокрым снегом, по словам очевидцев, наблюдался на севере области и в Подольском районе. «На земной поверхности снега нет, так как сейчас температура больше 5 градусов. В атмосфере же мокрый снег был, но до по поверхности не успевал дойти», — пояснила Позднякова.

Согласно агентству «Метеоновости», сейчас температура воздуха в Москве составляет 4,3 градуса. Как подчеркивают синоптики, в столице относительная влажность воздуха повысилась до 90%.