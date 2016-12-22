В Сомали жертвами взрывов стали 85 человек

В Сомали в столице Могадишо жертвами двух взрывов стали 85 человек, 100 получили ранения. Об этом сообщил представитель местной полиции Мохаммед Хусейн, передает Reuters.



По словам полицейских, в центре города около отеля на перекресте, на котором находятся правительственные здания, рестораны и киоски, взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. В результате были разрушены несколько зданий, а также загорелись десятки транспортных средств. Через пару часов взрыв произошел в районе Медина.

Пока никто не взял ответственным за теракт. Как отмечает Reuters, обычно за подобными атаками стоит группировка «Аш-Шабаб», которая связана с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».

Как сообщает Associated Press, сомалийское правительство назвало теракты в Могадишо «национальной катастрофой». По словам министра информации, два взрыва были самыми сильными в истории сомалийской столицы.