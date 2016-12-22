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Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
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Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Общество, 08:06
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Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась

Девочка, упавшая с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково, скончалась. Об этом сообщили знакомые семьи, передает «Росбалт».

По их словам, несмотря на усилия врачей, ребенок умер 14 октября.

Смерь девочки подтвердила РЕН ТВ ее мать Дарья Петрова. По ее словам, у ребенка за сутки четыре раза останавливалось сердце. В последний раз врачи не смогли реанимировать ее.

Инцидент произошел 29 сентября. Когда пассажиры выходили из самолета, обрушился трап. В результате с высоты трех метров упала женщина 1973 года рождения и ее полуторагодовалая внучка. Обе были госпитализированы. Как сообщала «Фонтанка», у женщины был диагностирован перелом ноги, а девочка получила травму головы. По версии следствия, трап самолета несколько раз ремонтировали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По делу были задержаны начальник участка службы механических работ спецтранспорта Пулково и еще один сотрудник аэропорта. По данным «Фонтанки», он занимает руководящую должность в дирекции управляющей компании воздушной гавани «Воздушные ворота Северной столицы».
Теги: Пулково , авиапроисшествие , смерть детей
Главное
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