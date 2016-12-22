Польша заявила о намерении отказаться от кредита МВФ в $9,2 млрд

Польские власти намерены отказаться от кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ) в размере $9,2 млрд, говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Как сообщает агентство Reuters, в ведомстве решили, что способны отказаться от кредита МВФ благодаря сверхдоходам национального бюджета размером в 4,9 млрд злотых 4 ($1.36 млрд), полученным с января по август. Кроме того, на данное решение оказали влияние темпы экономического роста — за названный период они, по информации ведомства, составили почти 4%.

В то же время, как сообщает агентство, пока неизвестно, собирается ли Польша разорвать приостановить действие соглашения с МВФ о гибкой кредитной линии.

МВФ одобрил кредит Польше размером $9,2 млрд в январе 2017 года в рамках гибкой кредитной линии. Соглашение о гибкой кредитной линии с МВФ Польша подписала в 2009 году.

Гибкая кредитная линия для стран, нуждающихся в финансовой поддержке, введена МВФ в 2009 году. Она не предусматривает жестких условий после получения займа и не имеет лимита на размер его суммы. Данное нововведение заявлялось как мера для стабилизации экономик в условиях мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году.

​