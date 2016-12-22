Орешкин рассказал о прогнозе Минэкономразвития на курс рубля

Эксперты Минэкономразвития не считают, что к концу года курс рубля серьезно снизится, заявил глава ведомства Максим Орешкин в кулуарах встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал министр, в ведомстве считают, в до конца года и «сейчас каких-то изменений в реальном времени не стоит ожидать». По его словам, наиболее вероятная картина — 62,1 руб за доллар в ноябре и до 63 руб. за доллар в декабре. «Если цена на нефть будет держаться на более высоком уровне, то и существенных изменений по курсу не произойдет», — подчеркнул министр.

В то же время, как заявил Орешкин, по прогнозам ведомства в 2018 и 2019 годах курс рубля продолжит ослабление. Так, в первом квартале 2018 года он составил 63,9 руб за доллар, а к четвертому упадет до 65,7 руб за доллар.

В конце сентября Минфин спрогнозировал динамику курса рубля до 2035 года. По оценкам ведомства, согласно базовому сценарию развития российской экономики, номинальный курс рубля составит 82,5 руб. за доллар, в худшем случае — 84,32 руб. за доллар. Оптимистический (целевой) прогноз называет курс рубля в 75,6 руб за доллар.

В начале октября стало известно, что Минфин в течение месяца закупит иностранной валюты на сумму 76 млрд руб. Решение в ведомстве объяснили дополнительными нефтегазовыми доходами на сумму 96,3 млрд руб. Эти доходы были получены от более высоких, чем были заложены в федеральном бюджете, цен на углеводороды. Минфин направляет нефтегазовые доходы на покупку иностранной валюты с февраля.