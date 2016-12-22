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Россию не пригласили на заседание ПАЧЭС на Украине
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Россию не пригласили на заседание ПАЧЭС на Украине
Украинский кризис, 20:44
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Россию не пригласили на заседание ПАЧЭС на Украине

Российская делегация впервые за 25 лет не получила приглашения на Генассамблею Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). В этом году она должна пройти на Украине. Об этом, как передает ТАСС, рассказал глава российской делегации депутат Госдумы Михаил Емельянов.

Заседание Генассамблеи намечено на конец 2017 года и должно пройти в Киеве. Однако Украина не стала приглашать на него Россию, участвующую в работе организации с момента ее основания. «Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона, страна-организатор, не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание. Такого не было никогда», — сообщил Емельянов.

Депутат отметил, что несмотря на то, что в ПАЧЭС участвуют страны, имеющие серьезные двусторонние разногласия, раньше это никогда не становилось поводом отказываться направлять приглашение. В качестве примера он привел Армению и Турцию. «Всегда приглашения направляли. Сложные отношения Албании и Сербии... Но взаимные приглашения были... Армения и Турция... Такого никогда не было, чтобы страна-организатор не направляла приглашение», — подчеркнул он.

По мнению главы российской делегации, таким образом Киев «плюет на любые нормы международного права — не только на нормы, на любые правила парламентского приличия». Подобное поведение он назвал «уличной культурой».

Емельянов сообщил, что Россия обратилась к Сербии с просьбой представлять российские интересы на предстоящем заседании. Вопросы участия в Генассамблеи уже обсуждались на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина со спикером Народной скупщины Сербии Маей Гойкович.

ПАЧЭС была создана в 1993 году с целью развития отношений между странами-членами Организации черноморского сотрудничества. Всего в ней участвуют 12 стран.

Теги: Украина , ПАЧЭС
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