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В Киеве националисты вышли на Марш славы УПА
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В Киеве националисты вышли на Марш славы УПА
Украинский кризис, 19:10
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В Киеве националисты вышли на Марш славы УПА

В украинской столице начался марш националистических организаций, посвященный 75-летию Украинской повстанческой армии (УПА, зпрещенная в России организация). Участники марша идут колоннами с факелами и флагами по Крещатику и Майдану независимости, сообщает УНИАН.

Мероприятия, посвященные памяти участников УПА начались в 16:00 у памятника Тарасу Шевченко. После этого колонны направились по бульвару Шевченко, через Крещатик, Майдан Незалежности, Владимирский спуск к Контрактовой площади.

Участие в марше принимают участие организации «Правый сектор» (запрещена в России), националистической партии «Национальный корпус» (бывший «Азов», запрещенная в России организация) и объединения «Свобода». Председатель Национального корпуса Андрей Белецкий перед началом марша оценил число его участников в 30 тыс. человек. «От «Нацкорпуса», насколько мне известно, уже утром — более 20 тысяч. А всего, я думаю, что марш превысит 20 тысяч — это 100 процентов. Надеемся, что и 30. Это будет самое мощное объединенное националистическое мероприятие, пожалуй, в истории независимой Украины», — заявил он. В то же время, журналисты УНИАН после начала марша оценили число его участников в 2 тыс. человек.

С собой участники марша несут горящие факелы и транспаранты с изображениями бойцов, принимавших участие в конфликте на востоке Украины.

С 2014 года 14 октября на Украине объявлено государственным праздником, Днем защитника Украины. Этот праздник был введен взамен праздника 23 февраля. Одновременно 14 октября считается днем основания Украинской повстанческой армии — националистической организации, принимавшего участие во Второй мировой войне и борьбе против советских властей на Украине.

В Харькове 14 октября неизвестные облили красной краской памятный знак УПА, возле которого должен был пройти митинг националистов. Участники митинга, обнаружившие это, вызвали к памятнику сотрудников полиции.

Теги: Украина , национализм
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